İngiltere hükümeti, yeni yasanın yavru hayvan çiftliklerini çökerterek, kedi ve köpek yavrularının yasa dışı yollarla satılmasını zorlaştıracağını açıkladı.

Ülkede ruhsat sahibi dükkanlar ve üçüncü şahıslar, kedi ve köpek üretimi yapılan çiftliklerden aldıkları yavruları satabiliyordu. Ancak mevcut düzenleme ile 6 aydan küçük kedi ve köpek yavrusu almak isteyenler doğrudan hayvan barınaklarına gitmek zorunda kalacak.

Konuyla ilgili Hayvan Refahı Bakanı David Rutley, yasağın, çok sevdiğimiz evcil hayvanların yaşama doğru bir başlangıç yapmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Hayvan refahı grupları, hükümetin attığı bu adımı överken, İngiltere Yavru Hayvan Hakları Derneği kurucusu Marc Abraham, “Bu İngiltere'deki evcil hayvanlar için gerçek bir zafer." dedi.

Kaynak: AP