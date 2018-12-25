Filistin Yerleşim Yerleri ile Mücadele Heyeti, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait arazileri işgal etmesini engellemek için Osmanlı dönemine ait tapuları bulma çalışması yürütüyor.

Heyetin Beytüllahim kenti müdürü Hasan Bureyciyye, Beytüllahim Tapu Sicil Dairesi iş birliğinde yapılan aramalarda, kentin batısında yer alan Battir kasabasına ait, Osmanlı döneminde verilmiş 19 tapu bulunduğunu açıkladı.

Bureyciyye ayrıca, Battir kasabasındaki bazı arazilerin İsrail tarafından devlet arazisi olarak ilan edildiğini belirtti.

Tapular ile binlerce dönüm arazi gerçek sahiplerine verilebilir

Arazi mülkiyetlerinin Filistinlilere ait olduğunun tespitinin ise ancak Osmanlı tapuları ile mümkün olduğunu söyleyen Bureyciyye, tapuların bulunmasının binlerce dönüm arazinin mülkiyetinin gerçek sahiplerine geri verilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Öte yandan Filistin Yerleşim Yerleri ile Mücadele Heyeti, bulunan Osmanlı tapularını sosyal medya sitesi Facebook'taki hesabından da paylaştı.

Yasal yollara başvurulacak

Bureyciyye, Osmanlı dönemine ait tapuların bulunmasının ardından yasal yollara başvurulacağını aktardı.

İlk önce tapularla arazilerin mülkiyetinin tespit edileceğini dile getiren Bureyciyye, daha sonra ise arazilere saldıran Yahudi yerleşimciler hakkında dava açılacağını belirtti.

Kaynak: Filistin Yerleşim Yerleri ile Mücadele Heyeti, Maan News