Fransa'da sarı yeleklilerin 17 Kasım'da başlattığı gösteriler, ülkenin dört bir yanında devam ediyor.

Dün Toulouse şehrinde toplanan göstericiler, yolları trafiğe kapatarak, polisle çatıştı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, bir eylemcinin sivil polisler tarafından yakalanarak yere yatırılıp, uzun süre metal coplarla darp edildiği görüldü.

6 polis tarafından darp edilen erkek eylemci, yerden kalkarak kaçmaya çalıştığı sırada yeniden yere düşürülüyor ve eylemciye yardım etmek isteyenlere de polislerin saldırısına uğruyor.

Fransa'da neler oluyor?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: DHA