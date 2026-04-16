Trump duyurdu: İsrail ve Lübnan 30 yılı aşkın süredir ilk kez doğrudan görüşecek

İsrail ve Lübnan liderlerinin geniş kapsamlı bir barış çerçevesini görüşmek üzere aynı masaya oturduğu son görüşme, 1991 yılındaki Madrid Konferansı sırasında gerçekleşmişti.

Bu zirveyi takiben 1993 yılına kadar Washington'da ikili müzakereler devam etmiş, ancak bir barış antlaşması imzalanmadan süreç tıkanmıştı.

Dolaylı diplomasiden doğrudan masaya

1990'ların başından bu yana, iki ülke arasındaki iletişim neredeyse tamamen dolaylı yollardan yürütülüyor. Bu durumun temel nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Lübnan'da halen yürürlükte olan 1955 tarihli bir yasa, İsrail ile her türlü teması ve ticari ilişkiyi yasaklıyor.

Bugüne kadar diyalog süreçleri genellikle BM barış gücü misyonu UNIFIL veya ABD'li arabulucular aracılığıyla yürütülüyordu.

Trump'ın bu duyurusu, bölgedeki jeopolitik dengeler açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.