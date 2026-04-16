Duman 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 16.04.2026 08:00

Trump duyurdu: İsrail ve Lübnan 30 yılı aşkın süredir ilk kez doğrudan görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin bugün doğrudan görüşmeler yapacağını açıkladı. Bu temas, iki ülke arasında 34 yıl sonra gerçekleşen ilk doğrudan diplomatik iletişim olma özelliğini taşıyor.

İsrail ve Lübnan liderlerinin geniş kapsamlı bir barış çerçevesini görüşmek üzere aynı masaya oturduğu son görüşme, 1991 yılındaki Madrid Konferansı sırasında gerçekleşmişti.

Bu zirveyi takiben 1993 yılına kadar Washington'da ikili müzakereler devam etmiş, ancak bir barış antlaşması imzalanmadan süreç tıkanmıştı.

Dolaylı diplomasiden doğrudan masaya

1990'ların başından bu yana, iki ülke arasındaki iletişim neredeyse tamamen dolaylı yollardan yürütülüyor. Bu durumun temel nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Lübnan'da halen yürürlükte olan 1955 tarihli bir yasa, İsrail ile her türlü teması ve ticari ilişkiyi yasaklıyor.

Bugüne kadar diyalog süreçleri genellikle BM barış gücü misyonu UNIFIL veya ABD'li arabulucular aracılığıyla yürütülüyordu.

Trump'ın bu duyurusu, bölgedeki jeopolitik dengeler açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İsrail Lübnan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Ağrı'nın karla kaplı dağları dronla görüntülendi
Ağrı'nın karla kaplı dağları dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
İsrail zulmünü kapağına taşıyan derginin yönetmeni: Gazetecilik görevimizin bir parçası
İsrail zulmünü kapağına taşıyan derginin yönetmeni: Gazetecilik görevimizin bir parçası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ