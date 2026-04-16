Dünya
CNN International 16.04.2026 07:06

Valizinden 2 bin 200 canlı karınca çıktı

Kenya'da bir mahkeme, valizinde yurt dışına canlı karınca kaçırmaya çalışan Çinli bir yolcuyu 1 milyon şilin (yaklaşık 7 bin 750 dolar) para ve 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

[Fotograf: Reuters]

Geçtiğimiz ay Nairobi'deki ana uluslararası havalimanında yakalanan Zhang Kequn isimli yolcunun bagajında, plastik kaplar içerisine gizlenmiş 2 bin 200'den fazla canlı bahçe karıncası bulundu.

Başlangıçta suçlamaları reddeden Zhang, daha sonra suçunu itiraf etti.

"Caydırıcı bir ceza şart"

Davaya bakan hakim Irene Gichobi, son dönemde karınca kaçakçılığı vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti.

Gichobi, büyük miktarlarda karınca toplanmasının ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, bu tür suçların önlenmesi için caydırıcı bir ceza verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Karıncaların, özellikle Çin gibi ülkelerde karınca kolonilerinin sosyal yapılarını incelemek isteyen meraklılar tarafından yüksek meblağlar ödenerek satın alındığı ifade ediliyor.

Biyokorsanlıkta yeni rota: Küçük türler

Yaban hayatı uzmanları, Kenya'da geçtiğimiz yıl da benzer bir vakada dört kişinin ağır para cezalarına çarptırıldığını hatırlattı.

Uzmanlara göre bu durum, biyokorsanlığın fildişi gibi bilinen ürünlerden, ekosistem için kritik öneme sahip ancak daha az dikkat çeken küçük türlere kaydığını gösteriyor.

Olayla ilgili olarak, karıncaları temin etmekle suçlanan Kenyalı bir şüphelinin davası ise devam ediyor. Zhang'ın avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

