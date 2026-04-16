Kathimerini 16.04.2026 07:18

Rus hackerlar Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hesaplarını ele geçirdi

Rusya bağlantılı hackerların, Yunanistan'ın en üst askeri kurumu olan Genelkurmay Başkanlığına (HNDGS) ait 27 e-posta hesabına sızdığı ortaya çıktı. Reuters tarafından incelenen verilere göre, sızdırılan hesaplar arasında Yunanistan'ın Hindistan ve Bosna Hersek'teki askeri ataşelikleri de bulunuyor.

İngiliz ve Amerikalı siber tehdit araştırmacılarından oluşan Ctrl-Alt-Intel topluluğu, hackerların verileri yanlışlıkla internete açık bırakması sonucu bu sızıntıyı tespit etti.

Araştırmacılar, bu durumu "Hackerlar devasa bir operasyonel hata yaparak ön kapıyı ardına kadar açık bıraktılar" sözleriyle nitelendirdi.

Saldırının arkasında, Rus askeri istihbaratıyla bağlantılı olduğu bilinen ve "Fancy Bear" olarak adlandırılan siber casusluk grubunun olduğu tahmin ediliyor.

Moskova ise siber saldırı iddialarını reddetti.

Ukrayna ve NATO ülkeleri de hedefte

Veriler, Rus casusluk faaliyetlerinin sadece Yunanistan ile sınırlı olmadığını, geniş çaplı bir kampanya yürütüldüğünü gösteriyor:

Ukrayna'da son birkaç ay içinde yolsuzlukla ve Rus iş birlikçileriyle mücadele eden 170'ten fazla savcı ve müfettişin hesabı ele geçirildi.

Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait en az 67 e-posta hesabı hacklendi. Bunların arasında NATO hava üsleri ve üst düzey bir askeri yetkilinin hesabı da yer alıyor.

Bulgaristan'da Filibe (Plovdiv) bölgesindeki yerel yetkililere ait hesaplara sızıldı.

