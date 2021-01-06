Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 06:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump destekçileri seçim protestoları için Washington'da toplandı
ABD'de, bugün yapılacak Kongre oturumunda başkanlık seçimlerinin Joe Biden lehine resmileştirilmesini protesto eden binlerce Donald Trump taraftarı, başkent Washington'da toplandı.
ABD Kongresinin, Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu oylamasını onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren binlerce kişinin düzenleyeceği "Trump için Yürü" gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de gruplar gece saatlerinde toplanmaya başladı.
Kent merkezinde alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri dikkati çekerken, binlerce kişi kent merkezinde Trump lehine pankartlar açtı.
Öte yandan, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone da gösterilerin düzenlendiği alana gelerek, Trump taraftarlarına seslendi.
Trump konuşma yapacak
Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse Park'ta taraftarlarına bir konuşma yapacağını duyurdu.
Etiketler: Donald Trump ABD ABD Başkanlık Seçimleri
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