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Dünya
AA 22.03.2025 10:55

Trump, birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik iznini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bulunduğu birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik iznini iptal etti.

Trump, birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik iznini iptal etti

 

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı resmi not ile birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik iznini kaldırdığını duyurdu.

İlgili kurumlara listede yer alan kişilerin güvenlik iznini iptal etmek için adım atma çağrısında bulunan Trump, bu kişilerin artık "hassas belgelere erişiminin ülkenin çıkarına olmadığını" belirtti.

Trump'ın güvenlik iznini iptal ettiği isimler arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney'in yanı sıra eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesi de yer alıyor.

Bu kararla listede yer alan isimler, ABD Başkanı'na verilen günlük brifingler de dahil hassas belge ve bilgilere erişemeyecek.

Biden'ın da güvenlik iznini iptal etmişti

Trump, şubatta Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurmuş, görevi 2021'de devrettikten sonra kendisinin güvenlik izinlerinin de Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatmıştı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, 11 Mart'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco'nun güvenlik izinlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.
 

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