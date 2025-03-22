Katil İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "El-Meşheravi" ailesine ait evi bombaladı.

Saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.