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Dünya
AA 22.03.2025 04:38

Hamas: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yıkan İsrail yargılansın

Hamas, soykırımcı İsrail ve yöneticilerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlayıcılarla havaya uçurması nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istedi.

Hamas: Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni yıkan İsrail yargılansın
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni tamamen yerle bir etmesi, Filistin halkına karşı soykırım eylemlerini sürdüren İsrail'in barbarlığını yansıtan "sadist bir eylem" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Gazze'de kanser hastalarının tedavi edildiği tek hastane olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin yıkılmasının, ABD yönetiminin İsrail'e, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkına karşı yürüttüğü imha savaşını sürdürmesi için yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Uluslararası Adalet Divanı'nı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve tüm yetkili mahkemeleri, bu barbarca ve utanç verici eylem ve Gazze'de Filistin halkımıza karşı işlenen ve işlenmeye devam eden diğer tanımlanmış savaş suçları nedeniyle bu haydut oluşuma (İsrail'e) ve onun suç liderlerine karşı yasal işlem başlatmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni dün patlayıcı döşeyerek havaya uçurmuştu.

İşgalci İsrail ordusu hastaneyi üs olarak kullanmıştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yıllarında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.

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