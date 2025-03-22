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Dünya
AA 22.03.2025 00:31

Katil İsrail ordusu: Yemen'den atılan balistik füzeyi ülke sınırlarına ulaşmadan engelledik

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin, hava savunma sistemlerince ülke sınırlarına girmeden engellendiğini duyurdu.

Katil İsrail ordusu: Yemen'den atılan balistik füzeyi ülke sınırlarına ulaşmadan engelledik

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atıldığı belirtilen balistik füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, fırlatılan balistik füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde, Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan füze nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma vakasının bildirilmediği kaydedildi.

Kanal 12 televizyonu, saldırı nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nın kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail'i salı gününden bu yana dördüncü kez hedef aldı.​​​​​​​

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İsrail Yemen Balistik Füze
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