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Dünya
AA 21.03.2025 23:51

Kassam Tugayları: İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık bir dizi füzeyle Askalan'ı vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak, İsrail'in Askalan bölgesini füzelerle vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık bir dizi füzeyle Askalan'ı vurduk

Kassam Tugayları yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Askalan'a roket saldırısı düzenledik." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nden Askalan'a atılan iki füzenin havada imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Askalan'a atılan iki füzenin bölgede sirenlerin çalmasının ardından havada imha edildiği ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1000 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti. 

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