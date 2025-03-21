Avustralya istihbarat raporu: Büyük güçlerin çatışması "düşünülemez değil"

Avustralya'da istihbarat kurumları tarafından hazırlandıktan sonra 2024'ün ortalarında hükümete teslim edilen 127 sayfalık "2024 Bağımsız İstihbarat İncelemesi Raporu", Avustralya hükümetinin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, 2017'deki son incelemeden bu yana dünyadaki değişimin hızı ve ölçeğinin "dikkat çekici" olduğu belirtildi.

Avustralya'nın "güvenlik ve refah aradığı" dünyanın önemli ölçüde "daha çekişmeli, parçalı ve değişken" olduğuna işaret edilen raporda, "Büyük güçlerin çatışması artık düşünülemez değil." ifadesine yer verildi.

Raporda, Avustralya'nın, "daha tehlikeli bir uluslararası ortamla" demokrasisine, sosyal uyumuna ve temel altyapısına yönelik tehditlere karşı kendini savunma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Teknolojik değişimle yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıktığına işaret edilen raporda, "Soğuk Savaş sonrası düzen çöktü. Yerine neyin geçeceği henüz belli değil, ancak öngörülebilir gelecekte Avustralya, ulus devletler arasındaki rekabet ve küresel jeopolitik ve ekonomik parçalanmayla şekillenen bir dünya ile karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Avrupa ve ABD'de "daha milliyetçi ya da popülist" hükümetlerin seçilmesinin, küresel ilişkilerde önemli bir belirsizliğe yol açabileceği ve Avustralya'nın mevcut dış ve ekonomi politika planlarından bazılarını değiştirebileceği kaydedildi.