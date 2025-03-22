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Dünya
AA 22.03.2025 00:52

Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya çalışıyor

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma planını uygulamaya giriş olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya çalışıyor

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kudüs ve Filistin Dayanışma Federasyonu tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla düzenlenen çevrimiçi sempozyumda konuştu.

Meşal, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri, birinci aşamanın 16'ncı gününde ihlal etmesi, savaşı sona erdirmeden sadece esirleri kurtarmaya ve Gazze'yi felaket alanına çevirerek Filistinlileri oradan tehcir etmeye odaklandığını gösteriyor." dedi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının esir takasıyla ilgili bölümüne bağlı kalmasının ahlaki ya da insani bir yapı olmasından değil, takasa karşılık takasa mecbur oluşundan kaynaklandığını ifade eden Meşal, İsrail'in hiçbir zaman vaatlerini yerine getirmediğini, anlaşmaları ve sözleşmeleri sürekli olarak ihlal ettiğini dile getirdi.

Vatandaşların "güvenli bölgelere geçirilme" bahanesiyle yerlerinden edildiği uyarısında bulunan Meşal, bu plana Arap ve İslam ülkeleri tarafından karşı konulması gerektiğini kaydetti.

Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in tehcir planına karşı tutumunu öven Meşal, bunun Gazze'yi destekleyecek ve İsrail'i ateşkes anlaşmasına uymaya zorlayacak eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti. 

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