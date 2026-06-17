Trump ABD'li şirketleri daha fazla silah üretmeye zorluyor

Federal Sicil'de yayımlanan genelgeye göre Trump, mühimmat eksikliği konusundaki endişeleri gidermek amacıyla geçen hafta Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu.

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e gönderdiği genelgede, ulusal savunmayı veya hazırlık programlarını doğrudan tehdit edebilecek koşulların mevcut olduğunu belirtti.

Üretim kısıtlamaları ile tedarik zinciri sorunlarının, ABD'nin ulusal savunma için gerekli mühimmat, füze ve teçhizatı üretme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Kongre ile bütçe görüşmeleri başladı

Savunma Bakanı Hegseth, mühimmat stoklarının takviye edilmesi için yönetimin geçmesini istediği 350 milyar dolarlık ek Savunma Bakanlığı bütçe paketi konusunda senatörlerle bir araya geldi.

Teksas Senatörü John Cornyn, Pentagon'un ülkeyi korumak için ihtiyaç duyduğu silah ve füzeleri tedarik etmekte bütçe sıkıntısı yaşadığını aktardı.

1950'li yıllardan kalma Savunma Üretim Yasası, başkana özel şirketlere federal hükümetin siparişlerine öncelik verme talimatı dahil olmak üzere, malzeme tedarikini hızlandırmak için geniş yetkiler tanıyor.

Bu yasa genellikle doğal afetler, terör saldırıları veya salgın hastalıklar gibi acil durumlarda kullanılıyor.

Stoklardaki azalma endişe yaratıyor

Üst düzey yönetim yetkilileri aylardır azalan askeri stoklar konusunda endişelerini dile getiriyor. Trump, mart ayında İran ile başlayan savaşın ilk günlerinde mühimmat üretimini hızlandırmak için bu yasayı kullanma fikrini gündeme getirmişti.

Beyaz Saray ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda yeterli mühimmatın bulunduğunu savunmuştu.

Trump'ın savunma sanayisi liderleriyle geçen hafta yapmayı planladığı toplantı, ABD ile İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik müzakereler nedeniyle ertelendi.

İki ülke, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmak için bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağladı.

Trump, detayların cuma günü düzenlenecek imza töreninin ardından kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.