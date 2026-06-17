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Dünya
CNN International 17.06.2026 09:01

Afrika CDC uyardı: KDC'deki Ebola salgını tarihin en kötüsü olabilir

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınının tarihin en kötü seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Afrika CDC uyardı: KDC'deki Ebola salgını tarihin en kötüsü olabilir

Kaseya, şu anda hastalık taşıyan kişilerle temaslı olan on binlerce kişinin takibinin henüz yapılamadığını belirtti.

Burundi'de düzenlenen ve Afrika devlet başkanlarının katıldığı çevrim içi toplantıda konuşan Kaseya, "Salgını çok yakın zamanda durduramazsak, Batı Afrika ve doğu KDC'de yaşadıklarımızdan daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız" ifadesini kullandı.

Genel Direktör Kaseya, 2014-2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi etkisi altına alan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne yol açan büyük salgına ve Kongo'da 2018 yılında yaşanan daha düşük ölüm oranlı salgına atıfta bulundu.

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