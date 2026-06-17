Keçilerin insan sesini takip ederek yiyecek bulabildiği ortaya çıktı

Zürih Üniversitesinden Prof. Simon Townsend liderliğindeki uzmanlar, insan sesindeki ipuçlarını takip etme yeteneğinin şempanzelerde bulunmadığını, ancak daha önce köpeklerde gösterildiğini belirtti. Bu durum, söz konusu yeteneğin hayvanların evysilleştirilme süreciyle bağlantılı olabileceği ihtimalini artırdı.

Saklanan yiyecekleri ses yönüyle buldular

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları insanlığın en eski evcil türlerinden biri olan keçiler üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

Araştırmada, bir tahta perdenin arkasına gizlenen araştırmacı, keçilerin göremeyeceği şekilde kovalardan birine yiyecek yerleştirdi.

Araştırmacı perde arkasından gizlenerek, içi dolu olan kovanın yönüne doğru heyecanlı bir ses tonuyla konuştu. Teste tabi tutulan 29 keçinin, araştırmacının seslendiği yöndeki dolu kovaya gitme oranı yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık, araştırmacının sessiz kaldığı veya kovalardan tamamen bağımsız bir yöne doğru konuştuğu durumlarda keçilerin başarı oranı sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 49'da kaldı. Bu oranlar, hayvanların tamamen şansa dayalı hareket ettiğini gösterdi.

Evysilleşme sürecine ışık tutuyor

Araştırma ekibinden Dr. Stuart Watson, elde edilen bulguların, türlerin insan yaşamıyla uyumlu hale gelmesini sağlayan bilişsel değişimlere ışık tutabileceğini ve hayvan refahı açısından önem taşıdığını ifade etti. Keçilerin dünyayı nasıl algıladığını anlamanın hem insanlar hem de hayvanlar için avantajlı olduğunu aktardı.

Daha önce yapılan araştırmalar da keçilerin insan el işaretlerini takip edebildiğini, insan sesindeki farklı duyguları ayırt edebildiğini ve olumlu yüz ifadelerini olumsuza tercih ettiğini göstermişti.

Bilim insanları, bu yeteneğin doğuştan gelip gelmediğini anlamak için benzer deneylerin yaban keçileri üzerinde de tekrarlanması gerektiğini belirtiyor.