Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 17.06.2026 08:12

Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine suikast planı engellendi

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Beyaz Saray'da düzenlenen UFC (Karma Dövüş Sanatları) etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine suikast planı engellendi

Savcılık, şüphelilerin çevre binaları dronlarla vurmayı ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kişilere ateş açmayı hedeflediğini belirtti.

Zanlıların şifreli mesajlarında "aşırı dini ve hükümet karşıtı" görüşler paylaştığı aktarıldı.

5 eyalette eş zamanlı operasyon

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çok sayıda eyaleti kapsayan operasyonla saldırı planının tamamen engellendiğini duyurdu.

Gözaltına alınan şüphelilerin 19 yaşındaki Tycen C. Proper, 24 yaşındaki Bryan Omar Roa, 32 yaşındaki Michael Alan Thomas, 32 yaşındaki Daniel K. Eskridge ve 31 yaşındaki Abraham Hermosillo Alvarez olduğu açıklandı.

Dört farklı eyalette yakalanan şüphelilerin her biri "cinayete teşebbüs için komplo kurmak" suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Mahkeme belgelerine göre, planlayıcılar dronlar aracılığıyla panik yaratarak kalabalığı keskin nişancıların olduğu bölgeye doğru yönlendirmeyi amaçladı. Saldırının "ikinci dalgasında" ise bir başka grubun Beyaz Saray kapılarına baskın yapması hedeflendi.

Güney Bahçesi'nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği belirtildi. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.

İhbar anne tarafından yapıldı

Saldırı planı, şüphelilerden Tycen C. Proper'ın annesinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Anne, oğlunun büyük miktarda silah satın almasından ve internet üzerinden eski askeri personel olduklarını iddia eden Hristiyan kökenli bir grupla yaptığı yazışmalardan endişe duyarak yetkililere başvurdu.

Grubun, hükümetteki yolsuzluklar, Epstein dosyalarının ele alınış biçimi ve veri merkezlerinin su kaynaklarını tüketmesi gibi konuları gerekçe göstererek bir "devrim" başlatmayı hedeflediği iddia edildi.

Proper, ifadesinde grubun mart ayından itibaren TikTok platformundaki bir grup üzerinden iletişime geçtiğini ve üyelerin büyük bölümünün bu platform kanalıyla toplandığını kabul etti. Güvenlik testinden geçen kişilerin daha sonra şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e yönlendirildiği kaydedildi.

Gizli Servis'ten sızıntı tepkisi

G7 Zirvesi için Fransa'da bulunan Donald Trump, konuya ilişkin soruya, "Bu konuda bir şey duymadım" yanıtını verdi.

Gizli Servis Direktör Yardımcısı Matt Quinn ise olayı "ciddi bir tehdit" olarak nitelendirirken, soruşturmanın ayrıntılarının basına sızdırılmasına tepki gösterdi. Quinn, soruşturmanın ve güvenlik planının bütünlüğünü korumak adına bu bilgileri paylaşmamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Şüpheliler, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis ve 250 bin dolar para cezası istemiyle yargılanacak. İlk duruşmanın 29 Haziran'da yapılması planlanıyor.

ETİKETLER
ABD Beyaz Saray Donald Trump
Sıradaki Haber
Messi, Arjantin galibiyetinde hat-trick yaparak Dünya Kupası gol rekorunu egale etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
Bakan Bayraktar: Rekabetçi fiyatlarla güvenli nükleer teknolojiye sahip olmak istiyoruz
09:42
Brent petrolün varili 78,33 dolardan işlem görüyor
09:42
Sıcaklıklar cuma gününden itibaren azalacak
09:52
Katil İsrail'in eli kanlı bakanı Ben-Gvir'e vize şoku
09:37
Hedef mutlak puan: "Bizim Çocuklar" Paraguay zaferi için kenetlendi
09:33
Petrol ithalatı nisanda yüzde 12 azaldı
Kars'ta yıldızlı gece
Kars'ta yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı
Kartal'da motosikletli, emniyet şeridindeki servise çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ