Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine suikast planı engellendi

Savcılık, şüphelilerin çevre binaları dronlarla vurmayı ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kişilere ateş açmayı hedeflediğini belirtti.

Zanlıların şifreli mesajlarında "aşırı dini ve hükümet karşıtı" görüşler paylaştığı aktarıldı.

5 eyalette eş zamanlı operasyon

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çok sayıda eyaleti kapsayan operasyonla saldırı planının tamamen engellendiğini duyurdu.

Gözaltına alınan şüphelilerin 19 yaşındaki Tycen C. Proper, 24 yaşındaki Bryan Omar Roa, 32 yaşındaki Michael Alan Thomas, 32 yaşındaki Daniel K. Eskridge ve 31 yaşındaki Abraham Hermosillo Alvarez olduğu açıklandı.

Dört farklı eyalette yakalanan şüphelilerin her biri "cinayete teşebbüs için komplo kurmak" suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Mahkeme belgelerine göre, planlayıcılar dronlar aracılığıyla panik yaratarak kalabalığı keskin nişancıların olduğu bölgeye doğru yönlendirmeyi amaçladı. Saldırının "ikinci dalgasında" ise bir başka grubun Beyaz Saray kapılarına baskın yapması hedeflendi.

Güney Bahçesi'nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği belirtildi. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.

İhbar anne tarafından yapıldı

Saldırı planı, şüphelilerden Tycen C. Proper'ın annesinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Anne, oğlunun büyük miktarda silah satın almasından ve internet üzerinden eski askeri personel olduklarını iddia eden Hristiyan kökenli bir grupla yaptığı yazışmalardan endişe duyarak yetkililere başvurdu.

Grubun, hükümetteki yolsuzluklar, Epstein dosyalarının ele alınış biçimi ve veri merkezlerinin su kaynaklarını tüketmesi gibi konuları gerekçe göstererek bir "devrim" başlatmayı hedeflediği iddia edildi.

Proper, ifadesinde grubun mart ayından itibaren TikTok platformundaki bir grup üzerinden iletişime geçtiğini ve üyelerin büyük bölümünün bu platform kanalıyla toplandığını kabul etti. Güvenlik testinden geçen kişilerin daha sonra şifreli mesajlaşma uygulaması Signal'e yönlendirildiği kaydedildi.

Gizli Servis'ten sızıntı tepkisi

G7 Zirvesi için Fransa'da bulunan Donald Trump, konuya ilişkin soruya, "Bu konuda bir şey duymadım" yanıtını verdi.

Gizli Servis Direktör Yardımcısı Matt Quinn ise olayı "ciddi bir tehdit" olarak nitelendirirken, soruşturmanın ayrıntılarının basına sızdırılmasına tepki gösterdi. Quinn, soruşturmanın ve güvenlik planının bütünlüğünü korumak adına bu bilgileri paylaşmamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Şüpheliler, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis ve 250 bin dolar para cezası istemiyle yargılanacak. İlk duruşmanın 29 Haziran'da yapılması planlanıyor.