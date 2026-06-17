Messi, Arjantin galibiyetinde hat-trick yaparak Dünya Kupası gol rekorunu egale etti

Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, Dünya Kupası finallerindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak Almanya'nın efsane ismi Miroslav Klose'yi yakaladı.

Cezayir karşısında zorlu mücadele

Dünya Kupası'nı üst üste kazanan üçüncü ülke olmayı hedefleyen Arjantin, Kansas City Stadyumu'ndaki karşılaşmada galibiyete ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Bu sonuçla Arjantin, son şampiyon unvanıyla çıktığı açılış maçlarında 1982 ve 1990 yıllarında aldığı mağlubiyetlerin ardından ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında sahneye çıkan Messi, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. Kariyerindeki 27. Dünya Kupası maçına çıkan 38 yaşındaki futbolcu, Inter Miami'den takım arkadaşı Rodrigo De Paul'den aldığı pası Fransa'nın efsane ismi Zinedine Zidane'ın oğlu kaleci Luca Zidane'ın uzanamayacağı köşeye gönderdi.

Nefes kesen ilk bölümde, bu golden 12 dakika önce Arjantin'in, 3 dakika sonra ise Cezayir'in birer golü geçersiz sayıldı.

Turnuvada 6. kez boy gösteren ilk futbolcu unvanını alan Messi, ilk yarının ortalarında Cezayirli Aissa Mandi'ye yaptığı sert müdahalede kart görmeyerek şanslı bir an yaşadı.

Hat-trick 76. dakikada geldi

Arjantin, müsabakanın 60. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Kaleci Zidane'ın hatasını değerlendiren Messi, yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu.

Deneyimli oyuncu, 76. dakikada Nicolas Gonzalez'den aldığı pasla ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparak Dünya Kupası kariyerindeki ilk hat-trick'e imza attı ve maçın skorunu tayin etti.

J Grubu'na galibiyetle başlayan Arjantin, turnuvadaki sonraki maçlarında Avusturya ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

Rekorlara bir yenisini ekledi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından milli takımı bırakıp bırakmayacağı tartışılan Messi, sergilediği performansla bu sorulara yanıt verdi.

39. yaş gününe bir hafta kala sahada eski günlerini aratmayan bir oyun ortaya koyan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu unvanını da ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'dan devraldı.

Miroslav Klose'nin rekoruna ortak olan Messi'nin, Arjantin'in pazartesi günü Avusturya ile oynayacağı bir sonraki maçta bu rekorun tek sahibi olması bekleniyor.

Sıradaki maçlar

Arjantin, 22 Haziran'da Dallas Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Cezayir ile Ürdün karşı karşıya gelecek.