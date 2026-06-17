Kanada mahkemesi, Partey'nin vize itirazını reddetti

Mahkeme, Gana hükümetinin Partey'ye Kanada'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında geçici giriş izni verilmesi ve yeni bir vize başvurusu yapabilmesine imkan tanınması yönündeki talebini kabul etmedi.

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ise Toronto'da düzenlediği basın toplantısında Partey'nin durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunmasının gerekli olmadığını belirten Queiroz, Panama karşılaşmasının gruptaki hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gana, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın yer aldığı Grup L'deki ilk maçını Toronto'daki BMO Field Stadı'nda Panama'ya karşı oynayacak.

Kanada makamları, Birleşik Krallık'ta hakkında devam eden ceza davasını gerekçe göstererek Partey'nin ülkeye girişine izin vermemişti.

Bunun üzerine Gana hükümeti, Kanada Federal Mahkemesine başvurarak futbolcunun Dünya Kupası süresince geçici olarak ülkeye giriş yapabilmesi ve yeni bir vize başvurusunda bulunmasına imkan tanınmasını talep etmişti.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da Partey'nin Kanada vizesi alabilmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıklamıştı.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Kurumu ise büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasının ülkenin göçmenlik mevzuatını değiştirmediğini, Kanada'ya giriş yapmak isteyen herkesin yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde bireysel olarak değerlendirildiğini bildirmişti.