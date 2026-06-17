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Dünya
CNN International 17.06.2026 08:58

Manş Denizi'nde gerginlik: Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı

Rusya Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'nde seyreden bir Rus savaş gemisinin, kendisiyle çarpışma rotasında ilerleyen İngiliz bayraklı bir sivil yata uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayda yaralanan olmadığı ve yatın yolculuğuna devam ettiği bildirildi.

Manş Denizi'nde gerginlik: Rus savaş gemisi İngiliz yatına uyarı ateşi açtı

Rusya tarafından yapılan açıklamada, "Amiral Grigoroviç" fırkateyninin mürettebatı, "Bright Future" adlı sivil yatın tehlikeli bir rotada ilerlediğini ve savaş gemisine çok yaklaştığını tespit etti.

Telsiz üzerinden yapılan iletişim girişimlerine yanıt alınamaması üzerine Rus mürettebatı, yatın dikkatini çekmek için önce işaret fişekleri fırlattı.

150 metre kala ateş açıldı

Yatın tehlikeli yaklaşmasını sürdürmesi ve aradaki mesafenin yaklaşık 150 metreye kadar düşmesi üzerine, fırkateyn komutanı gemideki hafif silahlarla yatın ilerleyiş yönüne doğru uyarı ateşi açılmasına karar verdi. Ateşin ardından İngiliz yatı rotasını değiştirerek bölgeden uzaklaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, fırkateyn mürettebatının uluslararası denizcilik kurallarına tamamen uygun hareket ettiğini ve olası bir kazayı önlemek için gerekli tüm önlemleri aldığını savundu.

İngiltere olayı doğruladı

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, uyarı ateşinin doğrudan İngiliz teknesini hedef almadığını, "olası bir çarpışmayı önleme girişimi" olduğunu doğruladı. Olayın Wight Adası'nın 32 kilometre güneyinde, İngiliz kara sularının dışında gerçekleştiği belirtildi.

Dünyanın en yoğun deniz trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Manş Denizi'nden geçen Rus savaş gemilerinin hareketleri, İngiliz makamları tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Olay sırasında Rus fırkateyninin, Kraliyet Donanması'na ait "HMS Mersey" devriye gemisi tarafından izlendiği kaydedildi.

İngiliz savunma kaynakları, Rus gemisinin o esnada diğer gemilere kendi gücüyle manevra yapmadığını ve sürüklendiğini işaret eden sinyaller verdiğini belirtti.

Bu durumun Rus mürettebatını daha savunmasız hissettirmiş olabileceği ve uyarı ateşinin tekli atışlar şeklinde yapıldığı ifade edildi.

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