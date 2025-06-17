Az Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2025 17:48

Trump, ABD istihbaratını yalanladı: "İran nükleer silaha çok yakın"

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın "İran nükleer silah üretmiyor" açıklamasını reddederek, Tahran'ın nükleer silaha "çok yakın" olduğunu iddia etti.

Trump, ABD istihbaratını yalanladı: "İran nükleer silaha çok yakın"

CBS News'un haberine göre, Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" yanıtını verdi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard'ın, bu yıl içinde Kongre'de yaptığı ve "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirten konuşmasını anımsatan gazetecilere cevaben Trump, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullandı.

Martta ABD Kongresi'nde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." demişti.

Tahminler

Amerikan CNN televizyonunun konuya yakın 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, İran'ın "şu anda bir nükleer bomba ürettiğine inanmadığı" tahminleri yürüttüğü aktarıldı.

Haberde öne sürülen tahminlerde "(İran'ın) bir bombayı üretmesinin ve seçtiği hedefe konuşlandırmasının en az 2 ila 3 yıl süreceği" kaydedildi.

ETİKETLER
İran Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
AB, Ukrayna'yı roaming bölgesine dahil etmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Giresun'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
19:21
Ümraniye'de 4 mahallede su kesintisi
19:17
Bakan Güler, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile görüştü
19:24
İran medyası: İsrail'e karşı yeni bir füze dalgası başlatıldı
19:14
DMM: Özel'in açıklamaları gerçeği yansıtmıyor
18:30
FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni tutuklandı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ