AB, Ukrayna'yı roaming bölgesine dahil etmeye hazırlanıyor

AB Komisyonu, Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına entegre edilmesine ilişkin düzenleme teklifini açıkladı.

Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği belirtilen açıklamada, aynı avantajların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı kaydedildi.

Teklifin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AB Konseyi'nde onaylanması gerekiyor.

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

AB içinde farklı ülkeler arasındaki seyahatlerde cep telefonu kullanımında yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı.