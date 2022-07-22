Azerbaycan Ulusal Basın Günü'nü kutladı.

Gün dolayısıyla adını Azerbaycan'ın ilk Türkçe gazetesinden alan "Ekinci Ödül Töreni' düzenlendi.

Törene ülkenin siyaset, sanat ve basın dünyasından isimler ile gaziler katıldı.

Törende, haber ve yayınlarıyla adından söz ettiren kurumlara ve gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Karabağ Savaşı ve sonrasındaki yayınlarıyla TRT ödüle layık görüldü

TRT de, Azerbaycan basınının gelişimine katkıları ile Karabağ Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri tüm dünyaya başarılı şekilde duyurması sebebiyle ödüle layık görüldü.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu adına ödülü Azerbaycan Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

Akkoç duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Size Genel Müdürümüz Mehmet Zahid Sobacı beyin selamını iletiyorum. Ayrıca burada gazilerimiz ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Her zaman Azerbaycan'ın hak sesini Birinci Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi İkinci Karabağ Savaşı'nda ve sonsuza dek tüm dünyaya bu hak sesi duyurmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı da yaptığı yaptığı haberler nedeniyle "Ekinci" ödülüne layık görüldü.