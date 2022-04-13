Köyler, okullar, hastaneler, harabeye dönmüş yüzlerce bina...

Rus ordusunun saldırılarının ardından Ukrayna tarafından kontrol altına alınan bölgelerde savaşın izleri silinmeye çalışılıyor.

Bölgenin patlamamış roket, füze ve mayınlardan temizlenmesi ise en önemli görev...

TRT Haber ekibi, o çalışmaları yerinde görüntüledi.

Benzin istasyonlarının çevresine büyük miktarda patlayıcı var

Füze özel bir düzenekle yerinden çıkarılıyor. Bölgede patlamamış grad füzeleri çoğunlukta. Özellikle benzin istasyonlarının çevresinde büyük miktarda patlayıcı bulunuyor.

Ukraynalı uzmanlar zaman zaman çok farklı düzeneklerle de karşılaşıyor.

Patlayıcılar, başkent Kiev'deki kriminal merkeze taşınıyor

Bölgelerden toplanan tüm patlayıcılar kontrollü olarak kaldırılmasının ardından, Kiev'deki inceleme merkezine taşınıyor.

Merkezde, Kiev bölgesine atılan ancak hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen ilk füze de bulunuyor.

Füze hedefi bulursa çok büyük yıkıma neden olur

Füzenin hedefini bulması durumunda çok büyük bir yıkıma sebep olacağı değerlendiriliyor.

Merkezde incelenen füze ve patlayıcılar çalışmaların tamamlanmasının ardından kontrollü olarak etkisiz hale getiriliyor.

TRT Haber, Rus ordusu tarafından Kiev'e atılan ilk füzeyi de görüntüledi.

Bir yandan çalışmalar devam etse de sivillerin yaşadığı yerlerde hala yüzlerce patlamış ya da patlamamış bomba bulunmaya devam ediyor.

Kamera: Hakan Demir