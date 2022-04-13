Ukrayna lideri, Estonya parlamentosuna çevrim içi seslendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombası kullandığını iddia etti.

"Rusya'nın bir an önce durdurulması gerekiyor." diyen Zelenskiy, Rusya'yı barışa zorlayabilecek tek aracın yaptırımlar olduğunu vurguladı.

Zelenskiy'nin gündeminde AB üyeliği de vardı

Yaptırımların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, birlikte hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Zelenskiy'nin gündeminde, ülkesinin AB üyeliği talebi de vardı, bir kez daha Ukrayna'nın "AB adayı" statüsünü alması gerektiğine işaret etti.