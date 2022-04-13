Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Rusya fosfor bombası kullanıyor
[Fotoğraf: AA ]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da fosfor bombası kullandığını öne sürdü ve Rusya'yı barışa zorlayabilecek tek aracın yaptırımlar olduğunu söyledi.
Ukrayna lideri, Estonya parlamentosuna çevrim içi seslendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da fosfor bombası kullandığını iddia etti.
"Rusya'nın bir an önce durdurulması gerekiyor." diyen Zelenskiy, Rusya'yı barışa zorlayabilecek tek aracın yaptırımlar olduğunu vurguladı.
Zelenskiy'nin gündeminde AB üyeliği de vardı
Yaptırımların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, birlikte hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.
Zelenskiy'nin gündeminde, ülkesinin AB üyeliği talebi de vardı, bir kez daha Ukrayna'nın "AB adayı" statüsünü alması gerektiğine işaret etti.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna Kiev
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