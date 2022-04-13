Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:40Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de bir öğretmen 'Heimlich'le öğrencisinin hayatını kurtardı
ABD'de sınıfta su içerken boğazına su şişesinin kapağı kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki okulda ders sırasında su içmek isteyen öğrenci birden nefessiz kaldı.
Boğazına su şişesinin kapağı kaçan çocuk, öksürerek ve göğsüne vurarak yeniden nefes almaya çalıştı.
Son çare olarak boğazını işaret ederek sınıf öğretmenine koştu. Hemen harekete geçen sınıf öğretmeni, hızlıca Heimlich manevrasını uyguladı.
Çocuk öğretmeninin müdahalesiyle sayesinde son anda boğulmaktan kurtuldu.
Etiketler: ABD
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