Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, kapalı mekanlarla kafe, lokantalarda uygulanan ve "COVID pass" olarak bilinen aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Öğrenciler için geçerli haftada bir kez COVID-19 testi yaptırma zorunluluğunun 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını ifade eden Plevris, dini etkinliklerde tedbirler çerçevesinde uygulanan tüm kısıtlamaların sona erdirileceğini duyurdu.

Kapalı alanlardaki maske zorunluluğu 31 Mayıs'a kadar sürecek

Doluluk oranlarında geçerli olan kısıtlamaların 31 Mayıs'tan itibaren iptal edileceğini aktaran Plevris, kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun da 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.

Tüm tedbirler, 1 Eylül'den itibaren tekrar değerlendirilecek.