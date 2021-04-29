Kanada'nın profesyonel futbol takımlarından Toronto oyuncularının antrenmanı, beklenmedik bir şekilde yarıda kesildi. Antrenman sırasında sahaya timsah girdi.

Oyuncular timsahı arkalarına alarak fotoğraf çektirdiler.

Heyecan yaratan timsahın sahadan çıkarılması için görevliler devreye girdi. Timsahın sahadan çıkarılmasının ardından antrenman kaldığı yerden devam etti.

Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı

Bir ilginç olay da Kabe'de yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde namaz kılanlardan birinin başına bir güvercin konduğu görülüyor.

Namaz boyunca güvercin adamın başından uçmuyor.

Balık tutmadı, balıkları yedi

Rusya'nın doğusundaki Yakutistan'da kutup ayısı bir balıkçının tuttuğu balıkları gözüne kestirdi.

Donan Handıga Nehri'nde buzları kırarak balık avlayan adam arkasından sessizce yaklaşan kutup ayısını son anda fark etti.

Balıkçı olay yerinden kaçarak arabasına saklandı. Kutup ayısı ise tutulan balıklardan birkaçını yedi ve misinayı da ağzına alarak uzaklaştı.