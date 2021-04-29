Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında can kaybına neden olan gerginliğin tırmandığını ve gelen bilgilerin tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Açıklamada, tarafları çatışmaları derhal sona erdirmeye, durumu istikrara kavuşturmak için ortak önlemler almaya ve gerginliğin daha da artmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Özbekistan: Müzakereler için yardıma hazırız

Özbekistan, ortaya çıkan durumun en kısa sürede çözülmesi için mümkün olan tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında tartışmalı sınır bölgesindeki barajda iki ülke vatandaşları arasında dün başlayan taşlı sopalı kavga bugün silahlı çatışmaya dönüşmüş, her iki tarafın da silah kullandığı çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.