Navalny, 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında görülen davanın itiraz duruşmasına çevrim içi olarak katıldı.

Duruşmada Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya da hazır bulundu.

Mahkeme, Navalny'nin davaya ilişkin itirazını reddederek 850 bin rublelik (yaklaşık 11 bin 400 dolar) cezanın geçerliliğini korumasına hükmetti.

Açlık grevi sonrası ilk kez göründü

Dozhd televizyonunda yayımlanan ses kaydına göre, dün hamama götürüldüğünü söyleyen Navalny, "Orada bir ayna vardı, kendime baktım; ben sadece korkunç bir iskeletim." diye konuştu.

Navalny, "7'inci sınıftan beri" bu denli zayıflamadığını belirtti.

[Fotoğraf: Babushkinsky District Court of Moscow via Reuters]

Navalny neden açlık grevi yaptı?

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Kremline muhalif Navalny, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalny'nin Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edildiğini açıklamış, Navalny'nin her gün muayene edildiğini ve sağlık durumunun tatmin edici olduğunu ileri sürmüştü. Ancak, Navalny'nin ekibi, Aleksey Navalny'nin analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny'ye destek amacıyla ülke genelinde 21 Nisan'da izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Rus muhalif, yaklaşık 1 hafta önce yaptığı açıklamada, kol ve bacaklarını hissetmediğini belirterek, "Tüm koşulları hesaba katarak, açlık grevini sonlandırıyorum." açıklamasını yapmıştı.