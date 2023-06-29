Toronto orman yangınlarının ardından dünyanın havası en kirli şehirleri arasına girdi

Merkezi İsviçre’de bulunan hava kalitesi takipçisi IQAir'in verilerine göre, çıkan orman yangınları sonrası etkili olan duman nedeniyle Toronto'nun hava kalitesi de düştü.

Kanada Çevre Bakanlığı, yangınlardan çıkan dumanın Toronto ve Hamilton bölgesi de dahil olmak üzere Ontario eyaletinin diğer bölgelerine ulaşarak, "hava kalitesinin bozulmasına" neden olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Toronto başta olmak üzere Ontario eyaletindeki dumanın neden olduğu sağlıksız havanın bir süre daha devam edeceği kaydedildi.

Devam eden orman yangınları nedeniyle hava kalitesi sıralamasındaki yeri gün boyunca değişen Toronto, halen dünyada hava kalitesi en kötü 5. şehir durumunda.

ABD’nin büyük bölümünü yeniden kapladı

Bu arada duman, Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük bir bölümünü yeniden kapladı. Duman ve kalitesiz hava nedeniyle bölge sakinlerine, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları uyarısı yapıldı.

Chicago, Detroit ve Indianapolis de dahil olmak üzere birçok büyük şehir, ABD'deki hava kalitesi en kötü kentler kategorisine düştü.

Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor.

1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanına göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor.