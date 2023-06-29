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Dünya
İHA 29.06.2023 06:22

Madonna hastaneye kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna’nın 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılması sonucu ertelendi.

Madonna hastaneye kaldırıldı: Dünya turnesi ertelendi

64 yaşındaki dünyaca ünlü ABD’li sanatçı Madonna’nın hastaneye kaldırıldığı ve birkaç gün yoğun bakımda kaldığı açıklandı.

Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, "Madonna, 24 Haziran Cumartesi günü yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" dedi.

Oseary, Madonna'nın dünya turnesinin ertelendiğini de şu sözlerle duyurdu:

"15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesi bu nedenle ileri bir tarihe ertelendi. Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız." 

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