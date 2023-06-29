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Dünya
AA 29.06.2023 09:27

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm'deki Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkeye, İsveç'in Rabat'taki maslahatgüzarını da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ve elçilere ilişkin atılan adımın Fas Kralı 6. Muhammed'in bizzat talimatıyla olduğu kaydedildi.

İsveç hükümetinin Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yeniden izin verdiği ifade edilen açıklamada, olay "Hac mevsimi ve Kurban Bayramı gibi kutsal bir dönemle eşzamanlı bir milyardan fazla Müslümanın duygularının duvardan duvara vurulduğu yeni sorumsuz bir saldırı" olarak nitelendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkeler arasındaki olabilecek siyasi tutumlar ya da anlaşmazlıklar ne olursa olsun, Fas Krallığı, Müslümanların inancının bu yolla aşağılanmasını kabul edilemez görmektedir. Yine hoşgörü ilkeleri ve evrensel değerlerin, bazılarının görüşlerini kavramaya ve aynı zamanda bir milyardan fazla Müslümanın inançlarını az dikkate almaya indirgenmesi mümkün değildir."

Açıklamada, provokatif, tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin İsveç hükümetinin rızasıyla gözler önünde gerçekleşmesine karşı Kral 6. Muhammed'in talimatıyla Rabat'taki İsveç maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve saldırının şiddetle kınandığı, kabul edilemeyen bu davranışın reddedildiği kaydedildi.

Aynı şekilde süresi belirsiz olmak üzere Stockholm'deki Fas Büyükelçisi'nin de istişare amacıyla ülkeye geri çağrıldığı bildirildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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