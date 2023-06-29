Biden'dan yeni gaf: Putin Irak'taki savaşı kaybediyor

ABD Başkanı Joe Biden gaflarıyla gündem olmaya devam ediyor. Beyaz Saray’a dönüşünde ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Biden, burada yeni bir gafa imza attı.

Rusya'daki Wagner krizine dair bir soruya yanıt verirken Ukrayna diyeceği yerde ağzından ABD’nin işgal ettiği bir ülkenin ismi çıktı. Biden, "O (Putin) Irak'ta savaşı kaybediyor, evinde savaşı kaybediyor." dedi.

Biden'ın daha önce de ülkeleri karıştırdığı, siyasetçilerin ismini yanlış söylediği olmuştu.

Biden'ın yüzündeki gizemli iz

Biden’ın yüzüne dikkatle bakan gazetecilerin gözünden bir ayrıntı kaçmadı. Biden’ın her iki yanağında da dikdörtgen şekiller vardı.

Sebebine dair sorular sosyal medyada günden olunca Beyaz Saray’dan açıklama gecikmedi.

Biden’ın 2008’den bu yana uyku apnesi olduğu ve "sürekli pozitif hava yolu basıncı" makinesi kullandığı açıklandı.

İsmi açıklanmayan bir yetkili de Biden’ın cihazı uyku kalitesini artırmak için son haftalarda kullanmaya başladığını söyledi.