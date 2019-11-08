ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Hihifo'nun 97 kilometre doğusu olan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA