Dünya
Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem08 Kasım 2019 Cuma 14:15 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 14:21
Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Hihifo'nun 97 kilometre doğusu olan depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Etiketler: tonga pasifik okyanusu deprem