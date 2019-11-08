İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'deki habere göre, Körfez'deki Mahşehr Limanı'nda konuşlu "Mirsad" adlı orta menzilli hava savunma sistemleri, kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir İHA'yı düşürdü.

Haberde aynı eyalete bağlı Bender İmam Humeyni kentindeki halkın da fırlatılan füzenin sesini duyduklarını aktardıkları belirtildi.

Bu arada Dev rim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı da bir İHA'nın düşürüldüğünü aboneleriyle paylaştı.

Kaynak: AA