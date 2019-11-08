Almanya'da aşırı sağ suçlar artıyor. Dikkat çekici rakamlar var.

Aşırı sağcılar bu yılın ilk 8 ayında 12 binden fazla suç işledi. 250 kişi yaralandı.

Ülkede silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların sayısı da arttı.

Bu rakam şu an 910.

"Aşırı sağcıların silahsızlanması için çaba sarf ediliyor"

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang İçişleri Komisyonu'nun kapalı oturumuna katıldı.

Bir internet sitesi Haldenwang'ın ifadesine yer verdi. Haberde, Alman İçişleri Bakanlığı'nın aşırı sağcıların silahsızlanması için çaba sarf ettiği belirtildi. Geçmiş yıllarda 570 aşırı sağcının silah ruhsatını iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.

Halle kentinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından iktidar, geçen hafta, aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırladı. Bu maddelerden bir tanesi de silah yasasının sertleştirilmesi oldu.

Aşırı sağcı istihbaratçı

Almanya'da aşırı sağcı olduğu iddiasıyla bir istihbaratçı da görevinden uzaklaştırıldı. Alman basın görevlinin iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda çalıştığını yazdı.

Görevi ''aşırı sağcıları takip etmek'' olan istihbaratçının kendisinin de "aşırı sağcı" olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstihbaratçının sosyal medyada aşırı sağ paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

Kaynak: AA