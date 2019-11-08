Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michelle Müntefering, Essen kentindeki bir etkinlikte Almanya'da çalışan göçmen işçilerden bahsederek, "Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'dan gelen insanlar olmasaydı başarı mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi tarihimizde göçmen işçiler de yer almaktadır"

Ülkenin kalkınmasında büyük katkısı olan göçmen işçiler için anıt dikilmesi teklifinde bulunana Michelle Müntefering, göçmen işçiler için "Ülkemizin bir parçası olan bu insanlar. Demokrasi tarihimizde göçmen işçiler de yer almaktadır" dedi.

Bakan Yardımcısı ayrıca, göçmenleri takdir eden bir anıtın, herkeste olumlu bir hatıra bırakmasını arzuladığını dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber