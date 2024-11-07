TikTok'un Kanada'da faaliyet göstermesi yasaklandı

Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı François-Philippe Champagne, Toronto ve Vancouver’daki TikTok ofislerinin kapatılması kararının, ulusal güvenlik incelemesi sırasında elde edilen bilgi ve kanıtlara dayandığını belirtti.

Champagne, "TikTok’un Kanada’daki faaliyetlerinin ulusal güvenliğe zarar verebileceği sonucuna vardık" diyerek, hükümetin güvenlik önlemlerinin halk tarafından anlaşılacağını umduğunu ifade etti.

Açıklamada, TikTok'un kullanımının kişisel bir tercih olduğu vurgulanarak, Kanadalıların uygulamayı bilinçli bir şekilde kullanması çağrısında bulunuldu.

Champagne, ebeveynleri ve uygulamayı kullanmayı düşünenleri potansiyel risklerin farkında olmaya davet etti.

Eleştirmenler, uygulamanın Çin hükümetine veri sağlayabileceğine yönelik endişelerini dile getiriyor.

Uygulamadan uzak durun uyarısı

TikTok’un ana şirketi ByteDance hakkında ise ABD’li yetkililer, Çin hükümetine yakınlığı nedeniyle Amerikalı kullanıcıların verilerinin risk altında olduğunu iddia ediyor.

Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) de Kanadalıları uygulamadan uzak durmaları konusunda uyardı.

Eski CSIS müdürü David Vigneault, TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetinin geniş çaplı veri toplama hedeflerine açabileceği yönünde uyarıda bulundu.

TikTok ise yaptığı açıklamada, Kanada’da iyi maaşlı birçok işi sona erdirecek olan bu yasak kararına yasal yollardan itiraz edeceğini belirtti.

Şirket, sunucularının Çin dışında olduğunu ve Kanada gizlilik yasalarına uyduğunu savunuyor.

Bu adım, Kanada’nın sosyal medya platformlarının ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini daha geniş bir çerçevede değerlendirdiği ve güvenliği ön planda tuttuğu bir döneme işaret ediyor.