Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiriliyor

Başbakan Anthony Albanese’nin öncülüğünde sunulacak olan yasa tasarısı, önümüzdeki hafta parlamento gündemine alınacak.

Albanese, bu adımı "ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi güvenliği konusunda duyduğu endişelere" yanıt olarak nitelendirerek, "Bu yasa, anne babalar için. Çocuklarımızın çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Sorumluluk sosyal medya platformlarında

Tasarıya göre, halihazırda sosyal medyada hesap sahibi olan gençler yasaktan etkilenmeyecek ve ebeveyn onayı ile yaş sınırlaması aşılamayacak.

Bu yasada sorumluluk sosyal medya platformlarına verilerek, platformların yaş sınırlamasını uygulama konusunda "makul adımlar atması" gerekecek.

Yasaya uyumu ise Avustralya'nın çevrim içi düzenleyici kurumu eSafety Komiserliği denetleyecek.

Uzman görüşleri ve eleştiriler

Yasa tasarısının çocukların zihinsel sağlığını koruma amacı taşıdığı belirtilse de, uzmanlar arasında etkinliği konusunda farklı görüşler mevcut.

Bazı uzmanlar, bu tür yasakların gençleri yalnızca erteleyerek sosyal medyaya hazırlıksız bıraktığını savunurken, diğerleri çocukları dijital ortamlardan korumanın önemine vurgu yapıyor.

Avrupa Birliği gibi kurumların daha önce benzer düzenlemeleri uygularken karşılaştığı teknik zorluklara dikkat çeken bazı akademik çevreler, yasaların geçerliliğinin sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

Çocuk hakları savunucularından alternatif çözüm önerisi

Avustralya Çocuk Hakları Görev Gücü, hükümete yasa tasarısı yerine sosyal medya platformlarına güvenlik standartları getirilmesini öneren bir açık mektup sundu.

Mektupta, Birleşmiş Milletler’in çevrim içi alanların çocukların yararına kullanılmasını destekleyen tavsiyelerine de atıfta bulunuldu.

Öte yandan, bazı toplum grupları yasa tasarısını destekliyor.

125 binden fazla imza toplayan 36Months inisiyatifi, gençlerin çevrim içi platformları güvenli şekilde kullanabilmek için 16 yaşına kadar beklemeleri gerektiğini belirtiyor.

Kampanyada, sosyal medyanın gençlerin gelişim sürecinde zihinsel sağlığı olumsuz etkilediği ve "psikolojik bir rahatsızlık salgınına" yol açtığı iddia ediliyor.

Başbakan Albanese, yalnızca çevrim içi bilinçlendirme eğitimlerinin yeterli olmadığını ifade ederek, "Teknoloji şirketleri büyük bir güce sahip. Algoritmalar gençleri belirli davranışlara yönlendirebiliyor" dedi.