Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine ilişkin oy sayımı sona eren Alaska ve Maine eyaletlerinde sonuçlar belli oldu.

Daha önce 270 delegeyi geçerek başkan olmaya hak kazanan Trump, Alaska'yı da kazanarak buradan gelen 3 delegeyle birlikte toplamda 295 delegeye ulaştı.

Öte yandan Harris ise Maine eyaletinde tamamlanan oy sayımının ardından hanesine 2 delege daha yazdırarak toplamda 226 delegeye ulaşmış oldu.

Seçim sonuçları ve kazanan belli olduğu için geriye kalan Nevada ve Arizona sonuçları sembolik anlamdan öte bir değer taşımıyor. Bu iki eyalette de sonuçların kısa zamanda netleşmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde oy sayımı sürüyor

Diğer yandan Senato'da 52 sandalyeye ulaşarak Kongre'nin üst kanadında çoğunluğu sağlayan Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde halen devam eden oy sayımında şu ana kadar 205 sandalyeye ulaştı.

Buna mukabil 190 sandalye ile geriden gelen Demokratların, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamalarına oldukça az ihtimal veriliyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Kamala Harris, dün yaptığı konuşmada, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini açıklamış ve Trump'ı arayarak tebrik ettiğini söylemişti.

Aynı şekilde ABD Başkanı Joe Biden da Trump'ı telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiş ve kendisini Beyaz Saray'a davet etmişti.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.