Açık 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.11.2024 01:19

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın doğusuna 30'u aşkın saldırı düzenledi: En az 50 ölü

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği 30'u aşkın saldırı sonucu 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın doğusuna 30'u aşkın saldırı düzenledi: En az 50 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kenti ve köylerine 30'u aşkın saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.

Haberde, Baalbek ve Bekaa'nın pek çok bölgesine düzenlenen saldırılarda savunmasız sivillere yönelik katliamlar yapıldığı kaydedildi.

Saldırılardan birinde Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde bulunan ve yoksul ailelerin yaşadığı eski bir evin hedef alındığı ve sadece bu saldırıda 10 kişinin öldüğü; 9 kişinin yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle kayıpların olduğu ifade edildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.

Baalbek'i Hizbullah'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.

Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

ETİKETLER
İsrail Soykırım Lübnan
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 4 yaralı
00:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a tebrik telefonu
00:13
Narin Güran cinayeti davası bugün başlıyor
00:19
Bakan Yumaklı: Sahipsiz hayvanlar için 2025 yılında 1,8 milyar bütçe ayrıldı
00:12
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı
23:54
9. Yargı Paketi'nin ilk 5 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Tunceli'de sonbaharın renkleri
Tunceli'de sonbaharın renkleri
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında
SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ