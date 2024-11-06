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Dünya
TRT Haber 06.11.2024 19:26

Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın ittifak için anahtar rol oynayacağını söyledi. Hamas'tan "Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz." açıklaması yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Trump'ın kendilerini “adil barışa” yaklaştırabileceğini belirtti.

Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor
[Fotograf: Reuters]

Trump'ı ilk tebrik eden liderlerden biri Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban(oldu.


Orban, "Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer" dedi.
"ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü." yorumunu yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,Donald Trump’ı tebrik etti.
"Birleşmiş Milletler, dünyamızın karşı karşıya bulunduğu dramatik güçlükleri ele almak üzere yeni yönetimle yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırdır” dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'ın ittifakın güçlü kalması için anahtar rol oynayacağını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen((URSULA FON DER LAYEN)) Trump'la güçlü bir transatlantik gündem için birlikte çalışacaklarını söyledi.


Bir açıklama da Hamas'tan geldi.

Harris'in seçimi kaybetmesinin, Gazze'ye karşı suç işleyen tutumun doğal bir bedeli olduğu vurgulandı.

"Trump'ı, Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz." denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,, tebrik mesajında Trump'ın “güç yoluyla barış” yaklaşımına vurgu yaptı.
Bu tutumun kendilerini “adil barışa” yaklaştırabileceğini söyledi.

Kremlin ise Rusya'nın yapıcı diyaloğa açık olduğu vurgusunu yineledi.
"ABD yönetimi, şu anda buna taban tabana zıt. Ocakta ne olacak göreceğiz." denildi.

İran hükümet sözcüsü "Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasından endişe duymuyoruz. Bizim için ABD'de kimin başkan olacağı fark etmiyor." dedi.

Almanya, İtalya, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Güney Kore ve Japonya'dan da Trump için tebrik mesajları paylaşıldı.

 

 

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