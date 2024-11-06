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Dünya
AA 06.11.2024 18:11

Katil İsrail'in Refah'a saldırısında 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Refah'a saldırısında 6 Filistinli öldü
[Fotograf: AP]

Görgü tanıkları, İsrail'in söz konusu bölgede bir grup Filistinliyi hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralanın olduğunu aktardı.

Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesinden AA'ya yapılan açıklamada ise saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin naaşının hastaneye getirildiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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