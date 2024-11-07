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Dünya
AA 07.11.2024 03:58

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde 11 Filistinliyi katletti

İsrail'in son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde 11 Filistinliyi katletti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan bombalı saldırısında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Filistin Stadyumu yakınında toplanan sivilleri hedef alması sonucu en az 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

El-Aksa televizyonunun haberinde ise İsrail ordusuna ait bir keşif uçağının Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'deki Hayfa Camii yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu 5 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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