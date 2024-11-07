Donald Trump, ABD’nin ilk hüküm giymiş başkanı oldu: Davalar ne olacak?

ABD yasalarına göre, bir kişinin suçlu olması başkan olmasına engel teşkil etmiyor. Bu durum, Trump’ın göreve başladığında federal düzeydeki suçlamaları durdurmasını mümkün kılacak.

Ancak eyalet suçları için af yetkisi bulunmuyor; dolayısıyla New York'ta, 2016 seçimleri öncesi bir yetişkin filmleri yıldızına yapılan sus payı ödemesiyle bağlantılı olarak aldığı 34 suçtan dolayı cezasını çekmesi ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.

Ancak hukukçular, Trump’ın görev süresi boyunca ceza almasının olası görünmediğini belirtiyor.

Devam eden diğer davalar ve başkanlık dönemi etkisi

Trump’ın 2020 seçimlerinde seçim sonuçlarını etkilemek için sahte iddialar yaydığı ve görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri iade etmediği iddiaları üzerine federal mahkemelerde açılan davalar da mevcut.

Seçim yolsuzluğu ve gizli belgelerle ilgili bu davaları açan özel savcı Jack Smith’in, Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte görevden alınması bekleniyor.

Trump ayrıca, Georgia'da 2020 seçim sonuçlarını değiştirmek için yapılan iddia edilen komplo nedeniyle organize suç yasaları kapsamında yargılanıyor.

Ancak başkanlık görevinde olduğu sürece eyalet düzeyindeki bu davanın ilerlemesi de zor görünüyor.

Anayasanın 14. maddesi ne diyor?

Anayasa’nın 14. Maddesi, isyan faaliyetlerinde bulunan kişilerin adaylığını engelleyebilir.

Ancak Trump, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrası isyan suçu ile yargılanmadığı için bu maddenin kapsamına girmiyor.

Trump’ın göreve başlaması, onun hem federal hem eyalet suçlarıyla ilgili davaların ertelenmesine neden olabilir.

Bu durum, ABD’de hukuk ve siyasetin iç içe geçtiği bir dönemi başlatacak gibi görünüyor.