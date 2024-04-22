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Dünya
AA 22.04.2024 13:35

TikTok, ABD'nin yasaklama girişiminin ifade özgürlüğüne zarar vereceği uyarısında bulundu

TikTok, ABD'nin sosyal medya platformunu yasaklama girişiminin milyonlarca ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edileceği konusunda uyarıda bulundu.

TikTok, ABD'nin yasaklama girişiminin ifade özgürlüğüne zarar vereceği uyarısında bulundu

BBC'de yer alan habere göre, TikTok Sözcüsü, platformun yasaklanmasını içeren yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını kınadı.

Sözcü, ABD’nin TikTok'u yasaklama girişiminin 170 milyon ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği konusunda uyarıda bulunurken, ABD ekonomisine yıllık 24 milyar dolar katkı sunan platformun kapatılmasının 7 milyon işletmeye zarar vereceğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe koyacağını açıklamıştı.

"Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak.

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