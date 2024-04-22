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Dünya
AA 22.04.2024 13:02

Bulgaristan'daki geçici hükümette başbakan, dışişleri bakanlığı da yapacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçici hükümetin Başbakanı Dimitar Glavçev’in aynı zamanda dışişleri bakanlığı görevini de üstlenmesi için kararname imzaladı.

Bulgaristan'daki geçici hükümette başbakan, dışişleri bakanlığı da yapacak

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün Başbakan Glavçev’in kabinedeki iki bakan değişikliğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Radev’e gönderdiği talep onaylandı.

Buna göre, geçici hükümetin Başbakanı Glavçev, aynı zamanda dışişleri bakanlığı görevini de üstlenecek.

Görevine son verilen Tarım Bakanı Kiril Vıtev’in yerine de Georgi Tahov geçecek.

Glavçev, Vıtev için kendisinden beklenen çalışma temposunu yakalayamadığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Radev, dışişleri bakanlığı için Mitov’un adaylığını reddetmişti

Daha önce de Başbakan Dimitar Glavçev, verimli diyalog kuramadığı gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Stefan Dimitrov’un görevine son verilmesi talebinde bulunmuştu.

Glavçev, Dimitrov’un yerine Parlamentoda en büyük grubu olan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Daniel Mitov’un geçmesini teklif etmişti.

Cumhurbaşkanı Radev, geçici hükümette siyasi profili ağır basan kişilere yer olmadığı gerekçesiyle bu öneriyi reddetmişti.

Geçici hükümetin ana görevi, erken genel seçim hazırlıkları

Ülkenin anayasasına göre kısa ömürlü olması öngörülen geçici hükümetin ana görevi, 9 Haziran’da yapılacak erken genel seçime hazırlık çalışmaları olacak.

Bulgaristan’da dönem dönem siyasi krizler yüzünden son 3 yılda 6 kez genel seçimlere gidilmişti.

9 Nisan’da kurulan Glavçev hükümeti öncesi eski Başbakan Nikolay Denkov’un hükümeti, sadece 9 ay iktidarda kaldıktan sonra 6 Mart’ta istifa etmişti.

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