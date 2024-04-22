Almanya'nın İsrail'e doğrudan silah ihracatı 2024’te durma noktasına geldi

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, eski Sol Parti Milletvekili Sahra Wagenknecht’in ocakta kurduğu BSW partisinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin, İsrail'e bu yıl 10 Nisan itibarıyla 32 bin 449 avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Alman hükümeti 2023’te İsrail’e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Geçen yıl ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.

Söz konusu malzemelerin arasında taşınabilir tanksavar silahı ve makineli tüfekler gibi silahlar da bulunurken İsrail’e ihracatın büyük bir kısmı, 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından İsrail’e gerçekleştirilen saldırının ardından onaylanmıştı.

Bu arada, Latin Amerika ülkesi Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan Nikaragua, ayrıca Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor.

İki hafta önce yapılan duruşmada Alman hükümeti suçlamaları asılsız olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Bu arada, Almanya’nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e silah ihracatına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.